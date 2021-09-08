Meksika'nın Acapulco kentinde 7 büyüklüğünde deprem
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Meksika'nın Acapulco kentinde 7 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Acapulco kentinde 7 büyüklüğünde deprem
BBC - Haberler | Dünya

Meksika'nın güneybatısındaki Acapulco kentinde, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Meksika'nın güneybatısındaki Acapulco kentinde, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

USGS ilk olarak 7.4 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü, daha sonra 7.0'ye düşürdü.

Turistik şehri sarsan depremle birlikte, dağ yamaçlarından kayaların yerleşim yerlerine düştüğü ve binalara hasar verdiği bildirildi.

Sarsıntının ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

Deprem nedeniyle can kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz netleşmedi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "Neyse ki ciddi bir hasar oluşmadı. Can kaybı konusunda henüz net bilgiye sahip değiliz" açıklamasını yaptı.

Depremin gerçekleştiği Acapulco'ya 375 kilometre uzaklıktaki başkent Mexico City'nin bazı semtlerinde deprem hissedildi.

Mexico City'nin Roma Sur mahallesinde elektriklerin kesildiği aktarılırken, Reuters'a konuşan 70 yaşındaki mahalle sakini Yesmin Rizk, "Korkunçtu. Bana 1985 depremini hatırlattı" dedi.

19 Eylül 1985'te Mexico City'de gerçekleşen 8 büyüklüğündeki depremde en az 10 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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Meksika'nın Acapulco kentinde 7 büyüklüğünde deprem
BBC
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