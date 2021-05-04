Meksika, Maya halkından geçmişte yaşatılan haksızlıklar ve ayrımcılık nedeniyle özür diledi
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Meksika, Maya halkından geçmişte yaşatılan haksızlıklar ve ayrımcılık nedeniyle özür diledi

Meksika, Maya halkından geçmişte yaşatılan haksızlıklar ve ayrımcılık nedeniyle özür diledi
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Meksika hükümeti, ülkenin yerli halklarından Mayalara geçmişte yaşatılan haksızlıklar ve ayrımcılık nedeniyle özür diledi.

Meksika hükümeti, ülkenin yerli halklarından Mayalara geçmişte yaşatılan haksızlıklar ve ayrımcılık nedeniyle özür diledi.

Meksika Bağımsızlık Günü vesilesiyle düzenlenen anma törenlerinde konuşma yapan İçişleri Bakanı Olga Sanchez Cordero, "Bugün uzun süredir yok saydığımız bir şeyi tanıyoruz, Maya halkına karşı işlenen hataları ve adaletsizlikleri." ifadelerini kullandı.

Anma töreni, Maya halkının, Meksika yerleşimcileri ve dönenim yönetimine karşı başlattıkları isyanın merkezi olan Quirtana Roo eyaletine bağlı Felipe Carrillo Puerto kasabasında düzenlendi.

Bölgedeki yoğun Maya nüfusuna hitap eden Bakan Cordero, "Tarih boyunca sizlere karşı işlenen adaletsizlikler ve bugün bile mağduriyetini yaşadığınız ayrımcılık nedeniyle Meksika hükümeti adına af diliyorum." dedi.

Hükümetten gelen özrü olumlu karşılayan yöre halkı, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'dan bölgenin tarihi mirası ve doğal niteliklerinin dünyaya tanıtılması için destek talep ettiklerini belirtti.

Meksika'da Mayalar 1800'lü yıllar boyunca yerleşimciler tarafından kurulan büyük tarım çiftliklerinde çalışmaya zorlanmıştı.

Yaşadıkları haksız muamele nedeniyle Maya halkı Quirtana Roo'da 1847 yılında Meksika yerleşimcilerine ve hükümete isyan hareketi başlatmıştı.

1901'de yerli halka destek veren bölge valisi Felipe Carrillo Puerto'nun Meksika askerlerince tutuklanmasıyla isyan bastırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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