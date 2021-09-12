Meksika Körfezi'nde Nicholas Tropikal Fırtınası alarmı - Haberler
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Meksika Körfezi'nde Nicholas Tropikal Fırtınası alarmı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Meksika Körfezi'nde Nicholas Tropikal Fırtınası alarmı

Meksika Körfezi'nde Nicholas Tropikal Fırtınası nedeniyle alarma geçilirken, ABD'nin Texas ve Luisiana eyaletleri ile Meksika'nın merkez ve doğu eyaletlerinde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Meksika Körfezi'nde Nicholas Tropikal Fırtınası nedeniyle alarma geçilirken, ABD'nin Texas ve Luisiana eyaletleri ile Meksika'nın merkez ve doğu eyaletlerinde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), Nicholas Tropikal Fırtınası'nın Meksika Körfezi'nin kuzeybatısına saatte 20 kilometre hızla ilerlediğini açıkladı. Meksika Körfezi'nde Nicholas Tropikal Fırtınası nedeniyle alarma geçildi. Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi ayrıca, Nicholas Tropikal Fırtınası dolayısıyla ülkenin doğusunda ve merkezinde bulunan Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Mexico City, Meksika Eyaleti, Morelos ve Tabasco eyaletlerinde şiddetli ve bazı yerlerde çok şiddetli sağanak yağışlar ve yıldırımlar olacağını bildirdi. Yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu akarsularda taşma, alçak bölgelerde su baskınları ve heyelan görülebileceği konusunda uyarıda bulunarak vatandaşlara resmi makamlardan yapılacak uyarılara uyma çağrısında bulundu. ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami kentindeki ABD Ulusal Kasırga Merkezi de geç saatlerde Texas ve Luisiana eyaletleri kıyılarında sağanak yağış olacağını bildirdi ve sel baskınları ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

Nicholas Tropikal Fırtınası'nın 13 Eylül Pazartesi günü Meksika'nın Tamaulipas ve ABD'nin Teksas eyaletleri arasında karaya ulaşması bekleniyor. Tropikal fırtına nedeniyle Meksika'nın Tamaulipas ve Veracruz eyaletlerinin kıyılarında hızı saatte 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar ve sahilde 2 ila 3 metrelik dalgalar oluşacağı, Campeche, Tabasco ve Yucatan eyaletlerinin kıyılarında ise hızı saatte 60 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar ve sahilde 2 metreye kadar dalgalar oluşacağı tahmin ediliyor. - MEXİCO CİTY

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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