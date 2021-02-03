Meksika, Kolomb öncesi tarihi eserlerin mezatı nedeniyle Fransa'yı protesto etti

Meksika hükümeti, Kolomb öncesi uygarlıklara ait 39 heykel ve eser için Paris'te yapılması planlanan açık arttırmalı satış nedeniyle Fransa'ya protesto notası verdi.

Meksika hükümeti, Kolomb öncesi uygarlıklara ait 39 heykel ve eser için Paris'te yapılması planlanan açık arttırmalı satış nedeniyle Fransa'ya protesto notası verdi.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü Başkanı Diego Prieto Hernandez, diplomatik notanın yanı sıra adli şikayet başvurusunda da bulunacaklarını bildirdi.

Söz konusu eserlerin satışının ve ihracının yasa dışı olduğunu belirten Hernandez, "Meselemiz Fransa'yla veya Fransız hükümetiyle değil, kültürel mirasın ticarileştirilmemesiyle ilgili. Meksika hükümeti ulusal mirasının yağmalanmasını ve yasa dışı satışını kabul etmiyor, etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Meksika'da, 1972'de çıkarılan yasayla Kolomb öncesi uygarlıklara ait eserlerin ihracı ve satışı yasaklanmıştı.

Meksika hükümeti, 2019'da Fransa'da başka bir müzayede evinin 120 parça eseri açık arttırmayla satmasını engellemek üzere girişimde bulunmuş, ancak başarılı olamamıştı.

Christie's Müzayede Evi'nin Paris şubesi, 9 Şubat'ta düzenleyeceği mezatta Kristof Kolomb'un Amerika kıtasını keşfinden önceki uygarlıklara ait 39 tarihi eseri satışa çıkaracağını duyurmuştu.

Eserler arasında başkent Meksiko'nun kuzeyindeki Teotihuacan antik kentinde bulunan 1500 yıllık bir taş maske ve Meksika'nın güney eyaletlerinde yerleşik kadim Totonaco uygarlığından kalma bir tanrıça heykeli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin