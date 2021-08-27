Meksika kıyılarında kasırga uyarısı
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Meksika kıyılarında kasırga uyarısı

Meksika kıyılarında kasırga uyarısı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Meksika'nın batı kıyılarında ve Meksika Körfezi'nde hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek kasırga uyarısı yapıldı.

Meksika'nın batı kıyılarında ve Meksika Körfezi'nde hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek kasırga uyarısı yapıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Nora Kasırgası'nın, Meksika'nın batı kıyılarında etkisini göstereceğini ve yarın itibariyle ülkenin Puerto Vallarta bölgesine en yakın noktaya ulaşacağını bildirdi.

Ayrıca, fırtınanın sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Ulusal Kasırga Merkezi, Küba üzerinde etkili olan Ida Kasırgası'nın bugün itibariyle Meksika Körfezi üzerinde güçlenmesini beklediklerini açıkladı.

Kasırganın, hafta sonu ABD'nin Louisiana eyaletine ulaşacağı ve eyaletin kıyı şeridine şiddetli yağışlar bırakacağı tahmin ediliyor.

Bazı bölgelerinde acil durum ilan edilen eyalette yetkililer, kasırga tehdidine karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

Louisiana Eyalet Valisi John Bel Edwards, cumartesi akşamına kadar herkesin, fırtınayı atlatabileceği bir yere gitmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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