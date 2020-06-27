Meksika Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Harfuch'a yapılan saldırının lideri yakalandı Meksika'da dün Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Omar Hamid Garcia Harfuch'a silahlı saldırı düzenleyen grubun lideri yakalandı.

Meksika'da dün Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Omar Hamid Garcia Harfuch'a silahlı saldırı düzenleyen grubun lideri yakalandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan Miguel Hidalgo belediye binası önündeki Paseo de la Reforma ile Prado Norte Caddelerinin kesiştiği noktada Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Omar Hamid Garcia Harfuch'a kalabalık bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Harfuch, yaralanmış, yanında bulunan 2 polis ise hayatını kaybetmişti. Polis, saldırının lideri olduğunu düşündüğü "El Vaca" (İnek) lakaplı José Armando Briseno'yu güvenlik kamerası kayıtları yardımı ile Santa Catarina bölgesinde kıskıvrak yakaladı. İstihbarat servisi raporlarına göre Briseno, aynı zamanda, Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli'nin (JNGC) tetikçilerinin lideri olarak biliniyor.

Mexico City Başsavcılığı, tarafından yapılan açıklamada Harfuch saldırısında tetikçilere kişi başı 100 bin Peso (yaklaşık 4 bin Dolar) ödeme sözü verildiğini aktardı. Başsavcılık, olay yerinde yapılan incelemelerde ise farklı kalibrelerde 150'den fazla boş kovan bulunduğunu açıkladı.

Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Tüm bunlar ülkemizde kamu güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz başarılı çalışmaların bir sonucu" dedi.

Öte yandan Harfuch'a saldırıda 3 kurşun isabet etmiş ve ameliyata alınmıştı. Yetkililer, Sekreter Harfuch'un ameliyatının başaralı geçtiğini ve hayati tehlikesini bulunmadığını duyurdu. Polis, Harfuch'un bulunduğu hastane çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA