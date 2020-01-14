Meksika: Kadın kartel lideri "La Catrina" polisle girdiği çatışmada öldü
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Meksika: Kadın kartel lideri "La Catrina" polisle girdiği çatışmada öldü

Sosyal medyada dolaşan video ve fotoğraflar, emniyet güçleri ile kartel üyeleri arasında geçen hafta cuma günü yaşanan çatışmanın ardından ölen kadının, kartelin bölge liderlerinden olduğu sanılan "La Catrina" olduğunu ortaya koydu

14.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:54
Meksika: Kadın kartel lideri

'da "Jalisco Yeni Nesil Karteli"nin (CJNG) önde gelen kadın isimlerinden, "La Catrina" lakaplı Maria Guadalupe Lopez Esquivel'in (21), polisle girdiği çatışmada öldüğü bildirildi.


Michoacan eyaleti yetkilileri, Tierra Caliente bölgesinde, kartel üyeleriyle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada, silahlı 6 kişinin yakalandığını ve ağır yaralanan 1 kadının kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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