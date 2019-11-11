Meksika: İstifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales bize sığınabilir

Meksika: İstifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales bize sığınabilir

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasının ardından yönetimdeki bürokratlar ülkelerini terk etmeye başladı. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, 20 Bolivyalı devlet yetkilisinin kendilerine sığındığını, isterse Morales'e de sığınma hakkı vereceklerini duyurdu.

11.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:31
Meksika: İstifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales bize sığınabilir

Devlet Başkanı 'in istifasının ardından yönetimdeki bürokratlar ülkelerini terk etmeye başladı.


Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, 20 Bolivyalı devlet yetkilisinin kendilerine sığındığını, isterse Morales'e de sığınma hakkı vereceklerini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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