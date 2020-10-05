Meksika iki yılda 14 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapacak
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Meksika iki yılda 14 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapacak

05.10.2020 23:45 | Son Güncelleme: 05.10.2020 23:48
Meksika iki yılda 14 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapacak

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kamu özel sektör ortaklığıyla iki yılda 14 milyar dolar yatırımla 39 büyük altyapı projesini hayata geçireceklerini duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kamu özel sektör ortaklığıyla iki yılda 14 milyar dolar yatırımla 39 büyük altyapı projesini hayata geçireceklerini duyurdu.

Devlet Başkanı Obrador, iş dünyasının önde gelen isimleriyle toplantının ardından yaptığı açıklamada, aralarında petrol rafinerileri, otoyollar, limanlar ve başkent Meksiko ile Queretaro arasındaki hızlı tren hattının olduğu projeleri, 2022 sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Obrador, 14 milyar dolara mal olması planlanan 39 projenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 milyon kişinin işsiz kaldığı ülkede 185 bin yeni istihdam yaratmasını umduklarını kaydetti.

Nüfusu 129 milyonu aşan Meksika'da bugüne kadar 761 bin 665 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 79 bin 88 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Meksika dünyada en fazla vakanın görüldüğü 9'uncu, en fazla ölümün görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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