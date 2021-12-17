Son dakika haber: Meksika hükümeti ile göçmenler arasında anlaşma

Meksika hükümeti ülkedeki göçmenler ile anlaşma imzalayarak insani vize vermeyi kabul etti.

Meksika İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Adan Agusto Lopez Hernndez'in talimatı üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı Rabindranath Salazar Solorio'nun ülkedeki göçmen kafilesi temsilcileri ile bir araya geldiği ve 7 maddeden oluşan bir anlaşma imzaladığı aktarıldı. Açıklamada, söz konusu anlaşmada Meksikalı yetkililer tarafından göçmenlerin insan haklarına saygı gösterileceği ve kafiledeki göçmenlere Meksika Ulusal Göç Enstitüsü tarafından insani vize verileceği gibi maddeler yer aldığı belirtildi. Açıklamada, hükümet yetkilileri ile göçmen temsilcileri arasında başlatılan diyaloğa devam edileceği ve 17 Ocak 2022'de tekrar toplantı yapılacağı ifade edildi.

Solorio ise anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, anlaşmanın İçişleri Bakanı Hernndez'in yanı sıra Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un isteği ile yapıldığını ifade ederek, anlaşmanın uygulanması için İçişleri Bakanlığının garantör olduğunu belirtti. Salazar ayrıca, anlaşma için "İyi bir anlaşma ve en önemlisi yasalara uygun" sözlerini kullandı.

(Saim Sevinç/ İHA)

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