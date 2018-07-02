Meksika Teknik Direktörü Osorio'dan Neymar'a: Futbol Erkeklerin Oyunu
Meksika Milli Takım teknik direktörü Juan Carlos Osorio, Neymar için, "Futbol, erkeklerin oyunudur palyaçoların değil." dedi.
Dünya Kupasında son 16 turunda Brezilya'ya elenen Meksika'da teknik direktör Juan Carlos Osorio, Neymar'ı sert sözlerle eleştirdi.
"FUTBOL ERKEKLERİN OYUNU"
Neymar'ın Meksika maçında sürekli kendini yere attığını söyleyen Osorio, "Maçın hakemi, kararları hep Brezilya lehine verdi. Neymar'ın sürekli kendini yere atması yüzünden oyunun bu kadar zaman kaybetmesi futbol için bir utanç. Hakem, bu olaya hiçbir şey söylemedi, müdahale etmedi. Oyuncularım da bu durumdan çok etkilendi. Futbol, erkeklerin oyunudur palyaçoların değil." sözlerini kullandı.
2-0 yenildikleri maçı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Brezilya'ya karşı böyle bir oyun ortaya koymuş olmamız, Meksika'nın iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Umarım oyuncularımız Avrupa'ya gelmeye devam edecek ve her hafta dünyanın en iyi takımlarına karşı oynayacak. Böylece milli takımımız da gelişecek." şeklinde konuştu.
-
ilk 15 dakika meksika cok iyi oynadi sonra brazilya oyunu elinin icine aldi ve sizi darma dagan eeti ki bende aslinda meksikanin kazanmasini istiyordum hakemede 10 üzerinden 10 veriyorum süper mac yönneti valla neymara yapilanlarin hepside fauldu cok bos bi aciklama olmus yemin ediyorum ya demek insan yenilince illlaki bi bahane buluyormus meksika teknik adamiCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır