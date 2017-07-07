Meksika: Hapishanedeki Kavgada 28 Mahkum Öldü

Meksika'nın Acapulco şehrindeki bir hapishanede çıkan kavgada en az 28 mahkum hayatını kaybetti. Kavgada ateşlli silah kullanıldığına dair bir bulguya rastlanmazken, ölümlerin şiddetli darp ve bıçaklamalardan kaynaklı olduğu belirtildi.



Olayın duyulmasının ardından bazı mahkum yakınları hapishane yerleşkesinin etrafında toplanarak buradaki tel örgüleri aşıp içeriye girmek istedi ancak polisin engeli ile karşılaştı.



Hapishanedeki rakip iki çete arasında çıkan kavganın dışarıdaki uyuşturucu çeteleri arasındaki rekabetle de ilgili olabileceği belirtilirken olayla ilgili soruşturmaya hapishane personeli de dahildi.



Acapulco, Meksika'da uyuşturucu trafiğinin merkezilerinden sayılan ve suç oranı en yüksek eyaletlerinden Guerro'nun en büyük şehri.



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Tags: Hapishanedeki Meksika: euronews kavgada öldü news Meksika mahkum Gepost: 07 juli 2017