Meksika, Haiti'ye acil insani yardım gönderme kararı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meksika, Haiti'ye acil insani yardım gönderme kararı aldı

Meksika, Haiti'ye acil insani yardım gönderme kararı aldı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Haiti'de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle acil yardım gönderme kararı aldıklarını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Haiti'de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle acil yardım gönderme kararı aldıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Lopez Obrador, Haiti ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Haiti'deki kardeşlerimizin çektiği acılardan dolayı üzgünüm. Sivil Koruma Ulusal Koordinasyonu ile Dış İlişkiler, Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Sekreterliklerine derhal yardım hazırlanması talimatını verdim." ifadesini kullandı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Haiti'ye insani yardım göndermeye hazır olduklarını dile getirerdi. Pinera, "Haiti bir kez daha zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ülkedeki 7,2'lik deprem, nüfusa ve altyapıya büyük zarar verdi. Yetkililerle temas kurduk, şüphesiz acil yardıma ihtiyaç duyulduğu anda gönderilmeye hazır insani yardım sevkiyatı hazırlıyoruz." dedi.

Ayrıca komşu ülke Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela, ihtiyaç halinde Haiti'ye yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükselmiş, yaralı sayısı ise 2 bini aşmıştı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi
Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi
Son dakika haberi! Haiti açıklarından meydana gelen depremde ölü sayısı 227'ye yükseldi
Son dakika haberi! Haiti açıklarından meydana gelen depremde ölü sayısı 227'ye yükseldi
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem! En az 29 kişi hayatını kaybetti
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem! En az 29 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Müge Anlı Haluk Levent Mustafa Sandal
Spor Muslera Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meksika, Haiti'ye acil insani yardım gönderme kararı aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 07:58:20. #1.15#

title