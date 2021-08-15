Meksika, Haiti'ye acil insani yardım gönderme kararı aldı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Haiti'de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle acil yardım gönderme kararı aldıklarını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Haiti'de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle acil yardım gönderme kararı aldıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Lopez Obrador, Haiti ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Haiti'deki kardeşlerimizin çektiği acılardan dolayı üzgünüm. Sivil Koruma Ulusal Koordinasyonu ile Dış İlişkiler, Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Sekreterliklerine derhal yardım hazırlanması talimatını verdim." ifadesini kullandı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Haiti'ye insani yardım göndermeye hazır olduklarını dile getirerdi. Pinera, "Haiti bir kez daha zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ülkedeki 7,2'lik deprem, nüfusa ve altyapıya büyük zarar verdi. Yetkililerle temas kurduk, şüphesiz acil yardıma ihtiyaç duyulduğu anda gönderilmeye hazır insani yardım sevkiyatı hazırlıyoruz." dedi.

Ayrıca komşu ülke Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela, ihtiyaç halinde Haiti'ye yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Haiti açıklarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükselmiş, yaralı sayısı ise 2 bini aşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan