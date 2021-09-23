Meksika, eski bir senatörü öldürmekten suçlu bulunan militanı Şili'ye iade etti - Haberler
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Meksika, eski bir senatörü öldürmekten suçlu bulunan militanı Şili'ye iade etti

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Meksika, eski bir senatörü öldürmekten suçlu bulunan militanı Şili'ye iade etti

Meksika, Şili'de 1991'de senatör Jaime Guzman'ın suikast sonucu öldürülmesinden sorumlu eski militan Raul Escobar Poblete'yi ülkesine iade etti.

Meksika, Şili'de 1991'de senatör Jaime Guzman'ın suikast sonucu öldürülmesinden sorumlu eski militan Raul Escobar Poblete'yi ülkesine iade etti.

Meksika basınında çıkan habere göre, eski militan Poblete, Şili'den dün gelen bir uçakla ülkesine gönderildi.

Poblete, Şili'de diktatör Augusto Pinochet döneminin sona ermesinin ardından Şili Komünist Partisi'nin silahlı kanadı olarak kurulan Manuel Rodriguez Yurtsever Cephesi'ne (FPMR) üye olmuştu.

Eski militan Poblete, Ramon Alberto Guerra isimli sahte kimlikle 20 yıldan bu yana Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı San Miguel de Allende kentinde saklanıyordu.

Mayıs 2017'de bir Fransız-Amerikan vatandaşını kaçırmaktan tutuklanan Poblete, Meksikalı yargıç tarafından 60 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Poblete'nin yakalandığını haber alan Şili Yüksek Adalet Divanı İkinci Dairesi, 26 Kasım 2018'de Poblete'nin iadesini Meksikalı makamlardan talep etmişti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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