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Meksika düzensiz göçe karşı ABD'den destek bekliyor

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Meksika düzensiz göçe karşı ABD'den destek bekliyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, son haftalarda yeniden tırmanışa geçen düzensiz göç nedeniyle ülkesinin bir göçmen kampına dönüşmesini istemediğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, son haftalarda yeniden tırmanışa geçen düzensiz göç nedeniyle ülkesinin bir göçmen kampına dönüşmesini istemediğini belirtti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, ABD'ye Orta Amerika'da geleceği inşa eden sosyal programlara destek olması çağrısında bulunarak, "Meksika'nın bir göçmen kampı olmasını istemiyoruz. Önce fona katılmanız gerekiyor, yoksa sorun aynı şekilde devam eder." ifadesini kullandı.

Lopez Obrador, mevkidaşı Joe Biden'ın önerilerine duyarlı olduğunu dile getirerek, "Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden Orta Amerika ülkeleri için destek istiyoruz ancak tekliflerini ABD Senatosu'na sunmaları uzun zaman alıyor." dedi.

Yolsuzlukla mücadele sayesinde sosyal programları finanse edecek kaynaklara sahip olduklarını söyleyen Lopez Obrador, Orta Amerika'daki kalkınma programlarının henüz beklenen sonucu vermediğini kaydetti.

Lopez Obrador, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ülkelerine destek olduğuna değinerek, "F. Kennedy, Latin Amerika için İlerleme İttifakı'nı kurdu ancak o zamandan beri başka bir yardım yapılmadı. ABD 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'ya yardım etti." diye konuştu.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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