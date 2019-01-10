Meksika Duvarı - Trump, 'Hoşça Kalın' Diyerek Demokratlarla Görüşmeyi Terk Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa edilmesinde kararlı olduğu duvar için Demokratların Kongre'deki liderleriyle yaptığı görüşmeyi terk etti. Trump, Demokratların, Kongre'de duvarın finansmanına onay vermeyeceklerini söylemesinin ardından "Hoşça kalın" diyerek görüşmeden ayrıldı.

Trump daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer ile yaptığı görüşmeyi, "tamamen zaman kaybı" olarak nitelendirdi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1083099784012091396

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın, duvar inşa edilemeden Demokratlarla anlaşma olmayacağını net şekilde dile getirdiğini söyledi.

'Trump, öfke krizi geçirdi'

Nancy Pelosi görüşme sonrası, Başkan Trump'ın, hükümetin 19 gündür "kapalı" olması nedeniyle federal hükümet çalışanlarına maaş ödenmemesi konusunda "duyarsız" göründüğünü belirtti.

Chuck Schumer ise "Trump öfke krizi geçirdi" dedi.



ABD'de hükümet 19 gündür 'kapalı'

Meksika sınırına duvar örülmesi, Donald Trump'ın 2016'daki seçim vaatlerinden biriydi.

Kasım ayında yapılan ara seçimlerle Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde eden Demokratlar, Trump'ın sınıra duvar örülmesi için talep ettiği 5,7 milyar dolarlık bütçe desteğini vermeyi reddediyor.

Salı gecesi ulusa seslenen Trump, "Sınırdaki insani kriz büyüyor, güvenlik krizi de derinleşiyor" ancak acil durum ilan etmemişti.

İki taraf arasındaki görüşmeler tıkanmış, 22 Aralık'ta hükümetin "kapanması" nedeniyle 9 federal kurumda çalışan 800 bin kişi ya zorunlu izne çıkarılmış ya da ücret almadan çalışmak zorunda kalmıştı.

Gelinen noktadan Demokratları sorumlu tutan Trump geçen hafta, hükümetin aylar hatta yıllarca "kapalı kalabileceğini", buna hazırlıklı olduğunu söylemişti.

ABD'de yapılan son kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 51'inin krizden Trump'ı sorumlu tuttuğunu ancak Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 77'sinin Meksika duvarının finansmanı konusunda Trump'ı desteklediğini gösteriyor.