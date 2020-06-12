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Meksika Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, DTÖ Genel Direktörlüğüne aday gösterildi

Meksika Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jesus Seade, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğüne aday gösterildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, DTÖ Genel Direktörlüğüne aday gösterildi
12.06.2020 22:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:12

Meksika Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jesus Seade, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğüne aday gösterildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çok yönlü kuruluşlarla deneyimi göz önünde bulundurularak Seade'nin adaylığının, DTÖ'nün küresel, çok taraflı mimarisini güçlendirmek için önemli bir adım olacağı belirtildi.

Açıklamada, bu adaylığın, Meksika hükümetinin çok taraflılık inancını onayladığına işaret edilerek, "Uluslararası iş birliğini koruma ve serbest ticaret anlaşmasındaki küresel çıkarları temsil etme yeteneğiyle Seade, güçlü bir adaydır." ifadeleri kullanıldı.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter'dan, Seade'nin uluslararası ilişkilerde, ticarette çok fazla bilgiye sahip olduğunu belirterek, "Meksika, Jesus Seade'yi DTÖ'ye aday olarak gösterecek. Seade, ABD, Kanada ve Meksika arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasında yardımcı oldu." paylaşımında bulunmuştu.

DTÖ Genel Direktörü görevinden erken ayrılacak

Küresel ticareti düzenleyen tek uluslararası organ konumundaki DTÖ'nün Genel Direktörü Roberto Azevedo, 14 Mayıs'ta yaptığı sanal toplantıda, 1 Eylül 2021'de bitecek görevinden erken ayrılacağını duyurmuştu.

Cenevre merkezli Örgütün Brezilyalı Genel Direktörü Azevedo, DTÖ nezdindeki diplomatlara gönderdiği mektupta, görevini bıraktığını açıklamıştı.

Azevedo, mektupta, "31 Ağustos 2020 itibarıyla DTÖ Genel Direktörü olarak görevden ayrılmaya karar verdim ve böylelikle ikinci dönemimi tam bir yıl kısalttım." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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