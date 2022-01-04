Meksika Devlet Başkanı, Trump'tan Assange'ı affetmesini istemiş

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, eski ABD Başkanı Donald Trump'tan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın aklanmasını ve affedilmesini istediğini belirtti.

Obrador, günlük basın toplantısında, eski ABD Başkanı'na Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gönderdiği mektupta Assange'ın aklanmasını ve affedilmesini istediğini dile getirdi.

Mektubuna cevap alamadığını ifade eden Obrador, Amerikalı yetkililerden Assange davasında "insancıl" davranmalarını isteyerek WikiLeaks kurucusuna siyasi sığınma teklifini yineledi.

Meksika Devlet Başkanı, ülke yasalarına uyar ve dış ilişkilere karışmazsa Assange'ın, Meksika için tehdit oluşturmadığını söyledi.

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğu dahil 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyor.

Meksika Devlet Başkanı, Ocak 2021'de ABD'ye iade talebi reddedilen Assange'a siyası sığınma teklif etmişti.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye akıl sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin ABD'nin temyiz başvurusunu kabul etmişti.

AA / Ayşe Doğru - Son Dakika Haberleri

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