Meksika Devlet Başkanı Obrador, sosyal medya şirketlerinin yasaklarına karşı mücadele sözü verdi
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Meksika Devlet Başkanı Obrador, sosyal medya şirketlerinin yasaklarına karşı mücadele sözü verdi

15.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:23
Meksika Devlet Başkanı Obrador, sosyal medya şirketlerinin yasaklarına karşı mücadele sözü verdi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya şirketleri tarafından uygulanan yasaklara karşı mücadele edeceğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya şirketleri tarafından uygulanan yasaklara karşı mücadele edeceğini söyledi.

Obrador, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını engelleyen veya askıya alan sosyal medya şirketlerinin yaptığının sansür olduğunu belirterek, bununla mücadele etmek için uluslararası bir girişime liderlik edeceğini kaydetti.

Yapılacak ilk G20 toplantısında, bu konuyla ilgili bir öneride bulunacağını ifade eden Obrador, "Sosyal medya, şiddeti körüklemek için kullanılmamalıdır, ancak bu ifade özgürlüğünü askıya almak için bir mazeret olarak da kullanılamaz." dedi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ülkesinin konuyla ilgili uluslararası kampanya başlatacağına işaret etti.

Obrador, ifade özgürlüğünün engellendiğini savunmuştu

Meksika Federal Seçim Enstitüsü, haziran ayında yapılacak kongre ve eyalet seçimlerinden önce basın kuruluşlarının Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un açıklamalarının tamamını yayınlamasını geçici olarak yasaklayacağını bildirmişti.

Obrador, Twitter ve Facebook'un ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını askıya almasına atıfta bulunarak, enstitünün söz konusu kararının sansür olduğunu ve kendisinin de susturulmak istendiğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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