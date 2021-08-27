Meksika Devlet Başkanı Obrador, protestocuların aracının önünü kesmesi nedeniyle toplantıya katılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meksika Devlet Başkanı Obrador, protestocuların aracının önünü kesmesi nedeniyle toplantıya katılamadı

Meksika Devlet Başkanı Obrador, protestocuların aracının önünü kesmesi nedeniyle toplantıya katılamadı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Spor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, askeri bölge tesislerine giderken yolunun protestocular tarafından kesilmesi sonucu federal kabine güvenlik toplantısına katılmadı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, askeri bölge tesislerine giderken yolunun protestocular tarafından kesilmesi sonucu federal kabine güvenlik toplantısına katılmadı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Obrador, Chiapas eyaletinde askeri tesise giderken aracı bir grup protestocu tarafından durduruldu.

Obrador, göstericilerin yolu açmaması üzerine federal kabine güvenlik toplantısına katılamadı.

Protestoculara tepki gösteren Obrador, video bağlantı yaparak toplantıdakilere seslendi.

Obrador, bir grup öğretmenin, kendileriyle hemen ilgilenilmesi ve taleplerinin çözülmesi şartıyla aracının geçişine izin vereceklerini söylemesi üzerine toplantıya katılamadığını belirtti.

Göstericililerin diyalog isteğine olumsuz yanıt veren Obrador, "Meksika Devlet Başkanını kimse rehin alamaz, buna izin vermem. Devlet başkanlığının saygınlığına kimse şantaj yapamaz. Hiçbir çıkar grubuyla ya da mafya ortaklığıyla ilişki kurmuyorum." ifadesini kullandı.

Obrador, protestocuların sayıca çok olmamasına rağmen tesislere zor kullanarak girmeyi tercih etmediğini, aracın içinde kalmanın da bir protesto şekli olduğunu söyledi.

Gruptakilerin yolu açmaması nedeniyle iki saat aracın içinde kalan Obrador, "Burada kalıyorum, şantajı kabul etmiyorum, geçmeme izin verin, bana saygı duyun ve sonra konuşuruz. Öğretmenlerle bir sorunum yok ancak bu şekilde muameleyi hak edip etmediğimi onların analiz etmelerini isterdim" şeklinde konuştu.

Ulusal Eğitim Çalışanları Koordinatörü (CNTE), sağlık çalışanları ve öğrencilerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, Lopez Obrador'dan kendileriyle diyalog masası kurmasını ve taleplerinin karşılanmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı Hande Erçel Seren Serengil
Spor Muslera Arda Turan Burak Elmas Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Meksika Devlet Başkanı Obrador, protestocuların aracının önünü kesmesi nedeniyle toplantıya katılamadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 20:54:07. #1.15#

title