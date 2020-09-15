Meksika Devlet Başkanı Obrador, eski liderler hakkında soruşturma önerisini referanduma götürmek...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meksika Devlet Başkanı Obrador, eski liderler hakkında soruşturma önerisini referanduma götürmek...

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Senato'dan seleflerine karşı soruşturma açılması önerisinin referanduma götürülmesini talep edeceğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, eski liderler hakkında soruşturma önerisini referanduma götürmek...
15.09.2020 18:15 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:18

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Senato'dan seleflerine karşı soruşturma açılması önerisinin referanduma götürülmesini talep edeceğini açıkladı.

Obrador, referandumun, kongre ara seçimlerinin yapılacağı 6 Haziran 2021'de düzenlemesi önerisinde bulundu.

Referandumun, 1988 yılından bu yana sürdürüldüğünü savunduğu "sistematik yolsuzluğun", muhafazakar ekonomik programların ve özelleştirmelerin yargıya taşınmasına imkan tanıyacağını dile getiren Andres Manuel Lopez Obrador, "Bu ülkede son 30 yıldır çektiğimiz sosyal ve insani felaketler, bu dönemde ülkeyi yönetenlerin bilinçli bir dizi eyleminin sonucudur." diye konuştu.

Obrador'un bu talebinin, Meksika'da katılımın sıklıkla düşük olduğu ara seçimlere, seçmenin ilgisini çekme yöntemi olabileceği de ifade ediliyor.

Eski Meksika Devlet başkanları hakkında yasal işlem başlatma konusunda kamuoyunun fikrinin alınacağı referandumun, aynı zamanda dikkatleri Obrador yönetiminin karşılaştığı ekonomik sorunlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından geçmişte yaşanan suistimallere çekeceği de belirtiliyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Süleyman Soylu Erol Mütercimler Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Demet Akalın Metin Özülkü
Spor Falcao Jose Sosa Gökhan Töre Burak Yılmaz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Kız Bursa Kredi Türk Lirası
Şu an buradasınız: Meksika Devlet Başkanı Obrador, eski liderler hakkında soruşturma önerisini referanduma götürmek... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 18:22:46. #1.14#
title