Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan uyuşturucu kartellerine: Halka yardım yapmayı bırakın
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Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan uyuşturucu kartellerine: Halka yardım yapmayı bırakın

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, uyuşturucu kartellerinin koronavirüs salgını sırasında halka gıda paketi dağıttıklarını kabul ederek kartellerden bunu durdurmalarını istedi.

21.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:24
Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan uyuşturucu kartellerine: Halka yardım yapmayı bırakın

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, uyuşturucu kartellerinin koronavirüs salgını sırasında halka gıda paketi dağıttıklarını kabul ederek, kartellerden bunu durdurmalarını istedi.

Obrador, yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli yerlerinde uyuşturucu kartellerinin yardım dağıttıklarını fakat hükümetin bunu durduramadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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