Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan uyuşturucu karteli açıklaması: ABD'nin işgaline izin vermeyiz
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu kartellerini terörist grup ilan edeceği açıklamasına tepki gösterdi.
30.11.2019 07:27 | Son Güncelleme: 30.11.2019 07:27
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu kartellerini terörist ilan edeceği açıklamasına tepki gösterdi.
Ülkesinin 100 yıldır işgal edilmediğini söyleyen Obrador, ikinci bir yabancı işgaline izin vermeyeceklerini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com