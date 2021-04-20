- Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu

- Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, canlı yayında AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı.

- Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu

MEXİCO CİTY - Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, canlı yayında AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı hakkında kan pıhtılaşması şüpheleri devam ederken, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador günlük basın toplantısının ardından canlı yayında AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptırdı. 67 yaşındaki Obrador, AstraZeneca aşının Meksika'nın aşılama stratejisinin temel ayaklarından biri olan düşük maliyet politikasını karşıladığını ve aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını belirtti. Aşı olmadan önce tüm yaşlı yetişkinleri aşılarını yaptırmaya teşvik etmek istediğini belirten Obrador, "Riski, tehlikesi ve ciddi yan etkisi olmadığından eminiz" dedi.

Obrador, hükümetinin dünya çapında yürütülen aşı çalışmalarını takip ettiğini ifade etti. Obrador, aşıyı aldıktan sonra 20 dakika oturacağını belirterek, "Acıtmadı. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Meksika'da 30 yaş altı için AstraZeneca kullanılmaması tavsiye edilmişti

Meksika sağlık düzenleyicisi, bu ayın başlarında, iki doz halinde uygulanan AstraZeneca aşısının kullanımını sınırlamayı planlamadığını, ancak İngiltere'nin aşı danışma komitesinden gelen bilgileri araştırdığını belirtmişti. Komite, mümkün olduğu durumlarda ise 30 yaşın altındaki kişilere AstraZeneca yerine alternatif aşı uygulanmasını tavsiye etmişti.

126 milyondan fazla nüfusu sahip Meksika'da, çoğu 60 yaşın üzerindeki 4 milyondan fazla kişi Covid-19'a karşı tamamen aşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı