- Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, canlı yayında AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı.

- Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu

MEXİCO CİTY - Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, canlı yayında AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı hakkında kan pıhtılaşması şüpheleri devam ederken, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador günlük basın toplantısının ardından canlı yayında AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptırdı. 67 yaşındaki Obrador, AstraZeneca aşının Meksika'nın aşılama stratejisinin temel ayaklarından biri olan düşük maliyet politikasını karşıladığını ve aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını belirtti. Aşı olmadan önce tüm yaşlı yetişkinleri aşılarını yaptırmaya teşvik etmek istediğini belirten Obrador, "Riski, tehlikesi ve ciddi yan etkisi olmadığından eminiz" dedi.

Obrador, hükümetinin dünya çapında yürütülen aşı çalışmalarını takip ettiğini ifade etti. Obrador, aşıyı aldıktan sonra 20 dakika oturacağını belirterek, "Acıtmadı. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Meksika'da 30 yaş altı için AstraZeneca kullanılmaması tavsiye edilmişti

Meksika sağlık düzenleyicisi, bu ayın başlarında, iki doz halinde uygulanan AstraZeneca aşısının kullanımını sınırlamayı planlamadığını, ancak İngiltere'nin aşı danışma komitesinden gelen bilgileri araştırdığını belirtmişti. Komite, mümkün olduğu durumlarda ise 30 yaşın altındaki kişilere AstraZeneca yerine alternatif aşı uygulanmasını tavsiye etmişti.

126 milyondan fazla nüfusu sahip Meksika'da, çoğu 60 yaşın üzerindeki 4 milyondan fazla kişi Covid-19'a karşı tamamen aşılandı.

- Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu
- Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu
- Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu
- Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
Tedbir üstüne tedbir geliyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 318 ile en yüksek seviyeye çıktı
Tedbir üstüne tedbir geliyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 318 ile en yüksek seviyeye çıktı
Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti
Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Hande Erçel Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Meksika Devlet Başkanı Obrador, AstraZeneca aşısı oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 19:32:45. #1.14#

title