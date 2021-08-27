Meksika Devlet Başkanı Obrador, aracının etrafını saran göstericiler ile görüşmeyi kabul etti
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Meksika Devlet Başkanı Obrador, aracının etrafını saran göstericiler ile görüşmeyi kabul etti

Meksika Devlet Başkanı Obrador, aracının etrafını saran göstericiler ile görüşmeyi kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Chiapas eyaletinde basın toplantısına gittiği askeri tesislerin girişinde aracının etrafını saran protestocular ile görüşmeyi kabul etti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Chiapas eyaletinde basın toplantısına gittiği askeri tesislerin girişinde aracının etrafını saran protestocular ile görüşmeyi kabul etti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un aracının etrafı Chiapas eyaletinde yer alan Tuxla Gutierrez 7. Askeri Bölgesine basın toplantısına gittiği sırada askeri tesisin girişinde, toplanan yaklaşık 300 protestocu tarafından sarıldı.

Protestocuların bir kısmı askeri bölgenin kapısını tutarken, bir kısmı ise Başkan Obrador'un içinde bulunduğu aracı çembere aldı. Protestocular, aracın ilerlemesine izin vermeyince Başkan Obrador'un korumaları aracın etrafında toplandı.

"BUGÜN SABAH KONUŞMASI YAPAMAYACAKSIN"

Protestocuların aralarında, hükümetin yüz yüze derslere dönüş kararına karşı çıkan Eğitim Çalışanları Sendikası (CNTE) üyesi bir grup öğretmen, görevden alınan sağlık çalışanları ve tutuklu öğrencilerin yakınları bulunurken, göstericiler Obrador'a "Bugün sabah konuşması yapamayacaksın" diye seslendi. Protestoculardan bazılarının ise Başkan Obrador'un aracının üzerine yazı yazdığı görüldü.

PROTESTOCULAR İLE GÖRÜŞTÜ

Protesto üzerine Obrador ise, aracının camını açarak basın toplantısına gitmeyeceğini ve göstericiler ile görüşmeyi kabul ettiğini duyurdu. Başkan Obrador olmadan gerçekleşirken toplantıda konuşan Chiapas Valisi Rutilio Escandon Cadenas, Başkan Obrador'un halen göstericiler ile diyalog halinde olduğunu ve onların sorunlarına çözüm bulmaya çalıştığını ifade etti.

Başkan Obrador, protestocular ile yaklaşık 2 saat boyunca aracının içinden görüşme yaptı. Görüşmenin sonunda ikna olan göstericiler, Başkan Obrador'un aracının askeri tesise girişine izin verdi.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika Devlet Başkanı Obrador, aracının etrafını saran göstericiler ile görüşmeyi kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Meksika Devlet Başkanı Obrador, aracının etrafını saran göstericiler ile görüşmeyi kabul etti - Haberler
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