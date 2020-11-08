Meksika Devlet Başkanı Obrador: "ABD seçim sonuçları resmileşinceye kadar kimseyi kutlamayacağım"
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Meksika Devlet Başkanı Obrador: "ABD seçim sonuçları resmileşinceye kadar kimseyi kutlamayacağım"

08.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:13
Meksika Devlet Başkanı Obrador:

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'de yapılan başkanlık seçiminde itiraz süreci sonuçlanana kadar kimseyi kutlamayacağını belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'de yapılan başkanlık seçiminde itiraz süreci sonuçlanana kadar kimseyi kutlamayacağını belirtti.

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçiminden zaferle çıkan Demokrat aday Joe Biden'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelirken, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador itiraz sürecini beklemeyi tercih etti. Obrador basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'de yapılan başkanlık seçiminde itiraz süreci sonuçlanana kadar kimseyi kutlamayacağını söyleyerek, "ABD seçimlerinde tüm hukuki meseleler çözülene kadar bekleyeceğiz. Bir adayı veya diğerini tebrik edemem. Seçim süreci bitene kadar beklemek istiyorum" diye konuştu.

Obrador, hem Cumhuriyetçi aday Donald Trump hem de Joe Biden ile iyi ilişkilerinin olduğunu belirtti. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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