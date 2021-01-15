Meksika Devlet Başkanı Obrador ABD'nin, eski Savunma Bakanı aleyhindeki suçlamalarına inanmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Meksika Devlet Başkanı Obrador ABD'nin, eski Savunma Bakanı aleyhindeki suçlamalarına inanmıyor

15.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:14
Meksika Devlet Başkanı Obrador ABD'nin, eski Savunma Bakanı aleyhindeki suçlamalarına inanmıyor

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresinin (DEA) eski Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos aleyhindeki suçlamalarının "uydurma" olduğunu söyledi.

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresinin (DEA) eski Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos aleyhindeki suçlamalarının "uydurma" olduğunu söyledi.

Obrador yaptığı açıklamada, DEA'in Cienfuegos hakkındaki suçlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li yetkililerin Cienfuegos'u Ekim 2020'de Los Angeles Havalimanı'nda tutuklamasının arkasında siyasi nedenler olabileceğini öne süren Obrador, soruşturmanın yıllardır devam ettiğini ancak tutuklamanın ABD başkanlık seçimlerinden kısa bir süre önce gerçekleştiğini belirtti.

Obrador, ABD tarafından paylaşılan delillerin herhangi bir suç işlendiğini kanıtlayacak değerde olmadığını, Meksikalı savcıların da davayı düşürdüğünü hatırlattı.

ABD'nin Cienfuegos aleyhine paylaştığı kanıtların halka açıklanacağını, bunun halk tarafından bilinmesi gerektiğini ifade eden Obrador, bunun Meksika'nın prestijine karşı bir girişim olduğunu dile getirdi.

Meksika'da mahkeme, bugün Cienfuegos'u, hakkında ABD'de ortaya atılan "uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama" suçlamalarından aklamıştı.

Cienfuegos, "para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamalarıyla 16 Ekim 2016'da ABD'de gözaltına alınmıştı.

Enrique Pena Nieto'nun devlet başkanı olduğu dönemde 2012-2018 yıllarında savunma bakanlığı görevini yürüten 72 yaşındaki Cienfuegos, söz konusu dönemde "H-2" adı verilen uyuşturucu şebekesinin ABD'ye yasa dışı yollardan uyuşturucu madde sokmasına ve bu ticaretten elde edilen kara paranın aklanmasına yardımcı olmakla suçlanmıştı.

Davaya bakan New York Federal Bölge Mahkemesi, Meksika yönetiminin eski bakanın yargılanmasının iki ülke arasındaki adli iş birliğini zedeleyeceğine ilişkin uyarısının ardından savcılığın talebiyle 18 Kasım'da suçlamaların düşürülmesine karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Erol Bulut Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meksika Devlet Başkanı Obrador ABD'nin, eski Savunma Bakanı aleyhindeki suçlamalarına inanmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 20:21:15. #1.15#
title