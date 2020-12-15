Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD Başkanlığına seçilen Biden'ı tebrik etti

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'de Seçiciler Kurulunun ülkenin 46. başkanı olarak resmen onaylamasının ardından Joe Biden'ı kutladı.

Obrador, düzenlediği basın toplantısında, ABD başkanlığına seçilen Biden'a tebrik mektubu gönderdiğini ve yeni başkana başarılar dilediğini söyledi.

Yakın zamanda Biden ile diyalog fırsatı beklediklerini belirten Obrador, "Ülkelerimiz komşulukla birbirine bağlı. Bu sebeple yöneticiler iki taraflı ilişkileri sürdürmek için çaba göstermeli." dedi.

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da Twitter hesabından Obrador'un Biden'a gönderdiği tebrik mektubunu paylaştı.

Meksika Devlet Başkanı, 8 Kasım'daki açıklamasında hem Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump hem de Demokratların adayı Joe Biden ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, ABD'de seçim itiraz süreci sonuçlanana kadar kimseyi kutlamayacağını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan