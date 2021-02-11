Meksika Devlet Başkanı'ndan ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlere "Kapılar açık değil" uyarısı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Güney Amerika ülkelerinden ABD'ye gitmek için yola çıkan binlerce göçmeni, Joe Biden'ın ABD başkanlığına seçilmesiyle ABD'nin kapılarını göçmenlere açtığı yönünde yanlış bir algıya kapılmamaları yönünde uyardı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Güney Amerika ülkelerinden ABD'ye gitmek için yola çıkan binlerce göçmeni, Joe Biden'ın ABD başkanlığına seçilmesiyle ABD'nin kapılarını göçmenlere açtığı yönünde yanlış bir algıya kapılmamaları yönünde uyardı.

Obrador, yaptığı açıklamada, Joe Biden'ın ABD'nin mevcut göçmen politikalarını değiştirme kararını memnuniyetle karşıladığını ancak söz konusu kararın onaylanmasının ve uygulanmasının zaman alacağını belirtti.

Obrador, göçmenlerin, Biden'ın bu kararını yanlış anlayarak ABD'nin kapılarını açtığı yönünde bir izlenime kapıldıklarını ifade etti.

Meksika lideri, göçmenleri, kendilerine yasal statü sağlama vaadinde bulunan insan kaçakçılarına inanmamaları konusunda da uyardı.

Göçmen ve uyuşturucu kaçakçıları için geçiş noktası haline gelen Tamaulipas eyaletinde bulunan yanmış 19 cesede işaret eden Obrador, hükümetin Orta Amerika'dan gelen göçmenleri ülkenin güney sınırında durdurma kararındaki haklılığına vurgu yaptı.

Obrador, "Eğer onlar (göçmenler), (Meksika'ya) girip dağılırlarsa, onlara göz kulak olamayız ve kendilerini organize suçların elinde bulurlar, tehlikedeler." dedi.

Santa Anita önemli bir geçiş noktası

Yetkililer, Tamaulipas eyaletindeki Santa Anita kasabasında yanan iki araçta 19 ceset bulmuştu.

Araçlardaki 19 kişinin vurularak öldürüldüğü ve olay yerine sonradan getirildiği belirlenmişti.

Organize suç grupları arasında şiddetli anlaşmazlıklara sahne olan Santa Anita'nın uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı için önemli bir geçiş noktası olduğu biliniyor.

Santa Anita yakınlarındaki Ciudad Mier kasabasında da Ocak 2020'de çoğu yanmış 21 ceset bulunmuş, Meksika ordusunun failleri bulmak için başlattığı operasyonlarda 11 kişi öldürülmüştü.

Göçmenler ABD'ye gitmeye çalışıyor

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, 2018'de göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Meksika'nın Guatemala sınırına binlerce asker yığmıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere