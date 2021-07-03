Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'un medyayı hedef alan toplantılarına basın derneklerinden tepki

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un "haftanın yalanı" adını verdiği basın toplantılarında, politikaları ile ilgili "yanlış ve taraflı" içerikler üreten gazeteci ve yazarları hedef alması basın ve insan hakları örgütleri tarafından tepki ile karşılandı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un "haftanın yalanı" adını verdiği basın toplantılarında, politikaları ile ilgili "yanlış ve taraflı" içerikler üreten gazeteci ve yazarları hedef alması basın ve insan hakları örgütleri tarafından tepki ile karşılandı.

Amerikalılar Arası Basın Derneğinden (IAPA) yapılan açıklamada, Lopez Obrador'un basın mensuplarına yüksek düzeyde şiddetin uygulandığı bir ülkede gazetecileri küçük düşürerek, gözlerini korkutmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, IAPA üyeleri Meksikalı liderin "saldırganlığa son verilmesi" çağrısında bulundu.

Lopez Obrador'un, "haftanın yalanı" adı verilen basın toplantılarında her hafta bazı gazetecileri ve köşe yazarlarını hedef alması eleştirileri de beraberinde getirdi.

Söz konusu toplantılarda adı geçen basın mensuplarının sosyal medya platformlarında Lopez Obrador'un destekçileri tarafından hedef gösterilmesi basın ve insan hakları örgütlerini harekete geçirdi.

IAPA'nın Enformasyon ve Basın Özgürlüğü Komitesi Başkanı Carlos Jornet, "gazetecilik yapmanın hayli yüksek risk teşkil ettiği ülkelerden biri olan Meksika'da" Başkanlık makamından medyaya yönelik hakaret içeren konuşmaların "iki kat daha tehlikeli" olabileceğine dikkati çekti. Jornet, bu gibi durumların şiddet eylemleri ile sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan açıklamada da basın mensuplarını hedef gösteren uygulamadan duyulan endişe dile getirildi.

Lopez Obrador'un Sözcüsü Jesus Ramirez, uygulamanın gazetecileri ve basın mensuplarını itibarsızlaştırmak için yapılmadığını savunarak, "Meksika hükümetinin dezenformasyonun ve yalanların yol açtığı hasarı azaltmaya çalıştığını" iddia etti.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Aralık 2020'deki raporunda, geçen yıl en fazla gazeteci cinayetinin Meksika'da işlendiğini bildirmişti.

Raporda, Meksika'nın 2020'de medya çalışanları için en tehlikeli ülke olduğu ve yıl boyunca 9 gazetecinin cinayete kurban gittiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere