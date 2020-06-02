Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ülkesinde "yeni normale" dönüşü başlattı
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Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ülkesinde "yeni normale" dönüşü başlattı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak gevşetildiği ülkede iki aydır ilk kez kara yolu seyahati yaparak "yeni normale" dönüş sürecini başlattı.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ülkesinde
02.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:43

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak gevşetildiği ülkede iki aydır ilk kez kara yolu seyahati yaparak "yeni normale" dönüş sürecini başlattı.

Maya Treni altyapı projelerinden birinin açılışı için uçak yerine araçla, başkent Meksiko'dan 1500 kilometreden fazla yol giden Lopez Obrador, salgına karşı gerekli tüm önlemleri aldığını söyledi.

Cancun yolunda Chiapas eyaletinde mola veren Lopez Obrador, sosyal ağlarda paylaştığı bir video kaydetti. Ülkedeki olumlu ekonomik gelişmelerden bahseden Devlet Başkanı, Meksika pesosunun dolar karşısında biraz değer kazandığını ve petrol fiyatının nispeten artığını belirtti.

Lopez Obrador, "Size iyi haberler vermek istedim. Ekonomik iyileşme var. Kullandığımız model sonuç veriyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan Acapulco ile memleketi Tabasco'ya dikkati çekerek, "Verimli faaliyetlere dikkatlice döneceğiz." dedi.

Lopez Obrador ayrıca, Kovid-19 vakalarında artış olması halinde kısıtlamaların yeniden sıkılaştırılacağı uyarısında bulundu.

Meksika'da bugüne kadar 93 bin 435 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 10 bin 167 kişi hayatını kaybetti.

Lopez Obrador, seyahat programına devam edeceğini açıklamıştı

Meksika'da iki aydır devam eden sosyal mesafe önlemleri sırasında salgının ekonomiye etkisinden rahatsız olduğunu dile getiren ve kilit öneme sahip projeleri durdurmayı ısrarla reddeden Obrador'un, marttan bu yana ilk planlı seyahatinde sahil kenti Cancun'a gideceği bildirilmişti.

Burada Yucatan Yarımadası'ndaki turistleri taşıması öngörülen Maya Treni projesinin ilk etabını açması planlanan Obrador, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Dikkatli olacağım. Hava yolu şirketi maske takmamızı isterse takacağım." demişti. Doktorların tavsiyesi üzerine Cancun'dan başkente kara yoluyla dönmeyi planlayan Obrador'un, dönüş yolunda da trenin güzergahında yer alacak bazı şehirleri ziyaret edeceği kaydedilmişti.

Obrador'un katıldığı etkinliklerde kalabalıkların kendisine yaklaşmasına izin verdiği, salgından önce, hatta vakaların görüldüğü mart sonunda bile ülke içinde seyahat ederek destekçileriyle el sıkıştığı ve sarıldığı görülmüştü.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, sosyal mesafe önlemlerinin uygulandığı iki ay boyunca hem bu önlemlerin gerekliliğine hem de işe dönmenin aciliyetine ilişkin mesajlar vermişti.

Bölgede su kaynakları ve vahşi hayatı tehdit edeceği eleştirileri getirilen Maya Treni'nin, 80 bin kişiye iş imkanı sağlaması planlanıyor.

Öte yandan, Meksikalı yetkililer geçen hafta, 5 binden fazla şirketin bu hafta yeniden açılmalarını sağlayacak protokoller uyguladıklarını ifade etmişti.

Federal hükümet, madencilik, inşaat ve oto imalat sektörlerindeki işletmelerin faaliyetlerine devam etmesine izin vermişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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