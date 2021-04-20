Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador Kovid-19 aşısı oldu

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan yaptırıldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan yaptırıldı.

Lopez Obrador, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, vatandaşlara aşı olmaları önerisinde bulunarak, "Aşı olmak isteyenler emin olabilir, hiçbir risk ve tehlikeli bir tarafı yoktur. Aşının çok faydalı olduğunu söylemek isterim." ifadesini kullandı.

Lopez Obrador 5 Nisan'daki açıklamasında, vücudunda antikor seviyesinin yeterli olduğunu belirterek Kovid-19 aşısı olmayı şimdilik tercih etmediğini söylemişti.

212 bin 466 can kaybıyla dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3. ülke olan Meksika, vaka sayısında ise 2 milyon 306 bin 910 ile 14. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan