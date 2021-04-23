Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, İklim Zirvesi'nde Orta Amerika'nın yeniden ağaçlandırılmasını önerecek

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin ev sahipliğinde bugün başlanan ve sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi'nde, Meksika olarak Orta Amerika'nın yeniden ağaçlandırılmasını önereceklerini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin ev sahipliğinde bugün başlanan ve sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi'nde, Meksika olarak Orta Amerika'nın yeniden ağaçlandırılmasını önereceklerini söyledi.

Lopez Obrador, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, İklim Zirvesi kapsamında yapacağı konuşmanın yerel saatte 08.00 ila 11.45 arasında olması beklendiğini kaydederek, "Orta Amerika'nın yeniden ağaçlandırılmasının yanı sıra göçmenlerin sorunlarının da çözülebileceğini gösteren tavsiyelerimiz olacak." ifadesini kullandı.

Orta Amerika'ya 1,4 milyar dolarlık yatırımla 1 milyon hektarlık alana, 1 milyar ağaç dikilebileceğini vurgulayan Lopez Obrador, meyve ağaçları ve kerestenin yanı sıra 400 bin Orta Amerika fidanının da önerileri arasında olduğunu söyledi.

Lopez Obrador, son zamanlarda giderek artan göçmen sorunlarına değinerek, "Göçmenleri zorlayıcı önlemlerle durdurmak yerine, onlara seçenekler sunulmalı ve çocukları şiddetten uzak tutmak gerek." dedi.

Göçmenlerin iş gücüne katılmasının herkese fayda getireceğini dile getiren Lopez Obrador, "Bu insanları, kırsal kesime dönüş yapmalarını sağlamak ve çevreyle bütünleşmelerini desteklemek gerekiyor, çevreyi iyileştirmek demek aynı zamanda 400 binden fazla iş yaratmaktır, bu program Orta Amerika'ya yayılırsa herkese çok faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Lopez Obrador, Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da, 1.700 üretici ve 5 bin 804 gencin desteklendiğini, Honduras'ta ise 431 çiftçi ve 5 bin 29 gence destek verildiğini söyledi.

ABD'nin davetiyle 40 dünya liderinin katıldığı İklim Zirvesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın ???????26 Mart'ta, 40 dünya liderine gönderdiği davet üzerine ABD'nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi, Biden'ın konuşmasıyla başlamıştı.

Zirveye, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel gibi dünya liderlerinin yanı sıra, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü ilk oturumda konuşması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan