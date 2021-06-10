Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, anayasa reformu için muhalefetle görüşebileceğini söyledi
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Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, anayasa reformu için muhalefetle görüşebileceğini söyledi

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, anayasa reformu için muhalefetle görüşebileceğini söyledi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, muhalefet partileriyle bir araya gelerek anayasa reformunu çıkarabileceklerini bildirdi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, muhalefet partileriyle bir araya gelerek anayasa reformunu çıkarabileceklerini bildirdi.

Lopez Obrador, Ulusal Saray'da günlük basın toplantısındaki açıklamasında, Temsilciler Meclisi'nde anayasal reform paketini geçirmek için bazı muhalefet partileriyle görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Sosyal programların devam edeceğini dile getiren Lopez Obrador, "Herkes için ve yoksullar için bir ülke var. Temsilciler Meclisi'nde üçte ikilik nitelikli bir çoğunluğa sahip olmak istiyorsanız, PRI (Kurumsal Devrimci Parti) veya başka herhangi bir partiyle anlaşmaya varabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Lopez Obrador, Meksika'nın değişime olan ihtiyacına oy verenlere teşekkür ederek, "Ülkede devam eden kirli savaşa rağmen destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Meksika'da halk, 6 Haziran'da Federal Hükümet Meclisi üyeleri ve 15 eyalet valisinin de dahil olduğu 20 bin 417 yöneticinin belirlenmesi için yapılan ara seçimlerde sandık başına gitmişti.

Katılımın yüzde 53 civarı olduğu belirtilen ara seçimlerde sonuçlar henüz resmi olarak duyurulmazken, Lopez Obrador'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA), sıralamada lider olmasına karşın 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde reformu paketini çıkaracak 334 sayısına ulaşamamıştı.

Lopez Obrador'un partisinin şimdiye kadar 280 meclis üyesine ulaştığı, ayrıca sonuçları netleşen 15 eyaletten 11'inin MORENA tarafından kazanıldığı bildirildi.

Federal Hükümet Meclisi üyeleri seçimleri, seçilecek yönetici sayısı ve adayların çokluğu açısından ülke tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimlerinden biri olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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