Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ABD heyetinin göç politikasıyla ilgili ziyaretini eleştirdi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, üst düzey ABD heyetinin iki ülke arasındaki yasa dışı göç dalgasını görüşmek üzere Meksika'yı ziyaretine ilişkin "bağımsızlık" uyarısında bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, üst düzey ABD heyetinin iki ülke arasındaki yasa dışı göç dalgasını görüşmek üzere Meksika'yı ziyaretine ilişkin "bağımsızlık" uyarısında bulundu.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, ABD heyetinin ülkesinin göç politikalarıyla ilgili denetleme yapma hakkı olmadığını belirterek, "Biz hiç kimsenin kolonisi değiliz, bir başka ülkeye bağlı da değiliz. Meksika bağımsız ve egemen bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

ABD ile ilişkilerinin karşılıklı saygıya dayalı olduğuna işaret eden Lopez Obrador, "ABD Başkanı Joe Biden'ın göçmen politikası çok iyi. Meksikalı göçmenleri düzenli hale getirme taahhüdü zaman alacaktır. ABD bizim başlıca ticari ortağımızdır ve onlarla iyi ilişkilerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Üst düzey bir ABD heyeti, iki ülke arasındaki göç sorunlarını ve kalkınma için iş birliğini analiz etmek üzere 23 Mart'ta Meksiko'da Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve üst düzey Meksikalı yetkililerle bir araya gelmişti.

Görüşmeye ABD Güney Sınır Koordinatörü Roberta Jacobson'un yanı sıra Orta Amerika Kuzey Üçgeni özel elçisi Ricardo Zuniga, Birleşik Devletler Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Batı Yarımküre Direktörü Juan Gonzales ve Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu temsilcileri katılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 17 Mart'ta Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan yasa dışı göçmenlere ilişkin, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın." açıklamasında bulunmuştu.

Biden'ın açıklamasından kısa süre önce ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Meksika sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışanların sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurmuştu.

Biden, 11 Şubat'ta Donald Trump'ın Meksika sınırına örülen duvar için federal bütçeden fon sağlanmasının önünü açan "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan