Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü
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Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile görüştü
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Politika

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile telefonda iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile telefonda iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Lopez Obrador, Harris ile samimi bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Lopez Obrador, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin mücadele için iki ülkenin iş birliği yapmasının önemine değinerek, "Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile tekrar görüştük. Ekonomilerimizi yeniden canlandırmak, kuzey sınırının tamamen açılması ve göçmenlik sorunlarının çözümü konularını iyi şekilde ele aldık." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da sosyal medya hesabından Lopez Obrador'un Harris ile yaptığı görüşmesinin fotoğrafını paylaştı.

Harris, ilk yurt dışı ziyaretini Guatemala'ya yapmasının ardından 8 Haziran'da Meksika'ya geçerek Devlet Başkanı Lopez Obrador tarafından Ulusal Saray'da kabul edilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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