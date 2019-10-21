Meksika Devlet Başkanı: Halkın can güvenliğini riske atmadan El Chapo'nun oğlu tekrar tutuklanabilir
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, tutuklama kararı olması ve halkın can güvenliği riske atılmaması şartıyla, "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronunun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in tekrar tutuklanabileceğini açıkladı
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, tutuklama kararı olması ve halkın can güvenliğinin riske atılmaması şartıyla, "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronunun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in Blaba'nın tekrar tutuklanabileceğini açıkladı.
Obrador, Lopez'in tutuklandıktan sonra çıkan şiddet olayları yüzünden serbest bırakılmasını savunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle