Meksika Devlet Başkanı: Halkın can güvenliğini riske atmadan El Chapo'nun oğlu tekrar tutuklanabilir

Meksika Devlet Başkanı: Halkın can güvenliğini riske atmadan El Chapo'nun oğlu tekrar tutuklanabilir

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, tutuklama kararı olması ve halkın can güvenliği riske atılmaması şartıyla, "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronunun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in tekrar tutuklanabileceğini açıkladı

21.10.2019 21:03
Meksika Devlet Başkanı: Halkın can güvenliğini riske atmadan El Chapo'nun oğlu tekrar tutuklanabilir

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, tutuklama kararı olması ve halkın can güvenliğinin riske atılmaması şartıyla, "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronunun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in Blaba'nın tekrar tutuklanabileceğini açıkladı.


Obrador, Lopez'in tutuklandıktan sonra çıkan şiddet olayları yüzünden serbest bırakılmasını savunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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