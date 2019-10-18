Meksika Devlet Başkanı: Halkın can güvenliği için El Chapo'nun oğlu serbest bırakıldı
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, halkın can güvenliğini öne sürerek, uyuşturucu baronu 'El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez’in serbest bırakılma kararını destekledi.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, halkın can güvenliğini öne sürerek, uyuşturucu baronu 'El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in serbest bırakılma kararını destekledi.
"Ateşe ateşle karşılık veremeyeceklerini" söyleyen Obrador, Lopez'in serbest bırakılmasıyla bölgedeki insanların hayatının korunmak istendiğini ileri sürdü. Euronews.com'da Görüntüle