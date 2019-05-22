Meksika'dan Robin Hood Programı: Çalıntı Lamborghini Yoksullar İçin Müzayedede

Meksika hükümeti, aralarında Lamborghini marka bir spor aracın da olduğu lüks çalıntı malları açık arttırma yöntemi ile satarak gelirini ihtiyaç sahipleri için kullanacak. 'Robin Hood' ismiyle anılan program, organize suç grupları ve yolsuzluğa karışmış eski politikacıların el konulan lüks malları müzayedeye çıkarılarak satış geliri ülkenin en yoksul bölgelerine aktarmayı amaçlıyor.

Program dahilinde oluşturulan 'Çalıntı Malları İnsanlara İade Etme Enstitüsü' Başkanı Ricardo Rodriguez, pazar günü başlayacak müzayedede 77 aracın satışa konacağını duyurdu. Açık arttırmada araçlar için başlangıç ??fiyatının toplamda yaklaşık 1,5 milyon dolar olarak belirlendiğini açıklayan Rodriguez, "Daha sonra teklifleri bekleyeceğiz. Bundan önce işler insanlardan alıp yolsuzluğa veren ters bir Robin Hood gibi çalışıyordu, artık değil." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle