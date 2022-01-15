Meksika'dan Pfizer'ın Covid-19 hapına acil kullanım onayı - Haberler
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Meksika'dan Pfizer'ın Covid-19 hapına acil kullanım onayı

Meksika'dan Pfizer'ın Covid-19 hapına acil kullanım onayı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika, Pfizer şirketinin Covid-19'a karşı hap formunda geliştirdiği Paxlovid adlı ilacın acil kullanımına onay verdi.

Meksika, Pfizer şirketinin Covid-19'a karşı hap formunda geliştirdiği Paxlovid adlı ilacın acil kullanımına onay verdi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği hap formundaki Covid-19 ilacına bir ülke daha onay verdi. Meksika Sağlık Riskleri Federal Komisyonu (Cofepris) tarafından yapılan açıklamada, Pfizer tarafından Covid-19'a karşı hap formunda geliştirilen Paxlovid adlı ilaca acil kullanım onayı verildiği bildirildi. Cofepris, acil kullanım onayının uzman personel tarafından Pfizer'ın sunduğu bilimsel kanıtların incelenmesi sonrasında verildiğini açıklarken, ilacın yetişkin Covid-19 hastalarında kullanılacağı ifade edildi. Yetkililer, Paxlovid'in Covid-19 aşısı yerine geçmeyeceğine dikkat çekerek, reçetesiz kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

MEKSİKA, PAXLOVİD'E ONAY VEREN İLK LATİN AMERİKA ÜLKESİ OLDU

Cofepris Başkanı Alejandro Svarch Perez yaptığı açıklamada, "Bu tedavi Meksika'da Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış oranlarını azaltmanın anahtarı olacak. Bu nedenle Latin Amerika'da ilacın kullanımı için ilk onayı veren ülkeyi tebrik ederim" dedi.

Pfizer şirketi tarafından üretilen ve nirmatrelvir ile ritonavir etken maddelerini bir arada içeren Paxlovid'a şu ana kadar Meksika'nın yanı sıra ABD, İngiltere, İspanya ve Güney Kore onay verirken, Japonya ve Kanada ise ilacı hala inceleme aşamasında bulunuyor.

(Saim Sevinç/İHA)

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Meksika, Pfizer şirketinin Covid-19'a karşı hap formunda geliştirdiği Paxlovid adlı ilacın acil kullanımına onay verdi.

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