Meksika'dan Irak ve İran'a sağduyu çağrısı
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Meksika'dan Irak ve İran'a sağduyu çağrısı

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Irak ve İran'daki gelişmeleri endişe ile takip ettiklerini belirterek taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

06.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:58
Meksika'dan Irak ve İran'a sağduyu çağrısı

, ve 'daki gelişmeleri endişe ile takip ettiklerini belirterek taraflara sağduyu çağrısında bulundu.


Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak ve İran'da yaşanan son gelişmelerden endişe duyulduğu dile getirildi. Tüm taraflara sağduyu çağrısı yapılan açıklamada, bölgede tansiyonu yükseltecek hareketlerden kaçınılması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, "Meksika dış politikasının anayasal ilkelerine uygun olarak, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde diyalog ve müzakerenin değerini ifade ediyoruz" ifadesi kullanıldı. - MEKSIKO

Kaynak: İHA
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