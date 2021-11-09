Meksika'dan dünyanın en zenginlerine küresel yoksullukla mücadeleye destek çağrısı

BİRLEŞMİŞ Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, dünyadaki en varlıklı 1000 kişiye ve 1000 büyük şirkete, günlük 2 doların altında gelirle yaşayan 750 milyon yoksula yardım etmeleri çağrısı yaptı.

Obrador, ülkesinin kasım ayı dönem başkanı olduğu BM Güvenlik Konseyinde, küresel yoksullukla mücadele için öneride bulundu.

Dünyadaki en zengin 1000 kişiye ve 1000 büyük şirkete servetlerinin yüzde 4'ünü günde 2 doların altında gelirle yaşayan 750 milyon kişiye yardım için harcamaları çağrısı yapan Obrador, G20 ülkelerinin de gayri safi milli hasılalarının binde 2'sini yoksullara yardım için kullanmasını önerdi.

Obrador, bu planla yılda 1 trilyon dolar toplanabileceğini ve bu fonun herhangi bir aracı olmadan doğrudan yoksullara ulaştırılabileceğini söyledi.

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