Meksika'dan ayrılan muhalif siyasetçinin 500 bin dolardan fazla rüşvet aldığı iddia edildi
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Meksika'dan ayrılan muhalif siyasetçinin 500 bin dolardan fazla rüşvet aldığı iddia edildi

Meksika'dan ayrılan muhalif siyasetçinin 500 bin dolardan fazla rüşvet aldığı iddia edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Meksika'da hafta sonu ülkeden ayrılan muhalif bir siyasetçinin 525 bin dolar rüşvet aldığı öne sürüldü.

Meksika'da hafta sonu ülkeden ayrılan muhalif bir siyasetçinin 525 bin dolar rüşvet aldığı öne sürüldü.

Başsavcılık, eski devlet başkanı adayı Ricardo Anaya için tutuklama emri çıkarılmasına ilişkin suçlamanın gerekçelerini açıkladı.

Devlete ait petrol şirketinin eski yöneticisi Emilio Lozoya, savcılara 2014'te özel sektörün faydalanabileceği bir enerji reformu tasarısı lehinde oy kullanması için parlamenter olan Anaya'ya 525 bin dolar verdiğini öne sürdü.

Diğer yandan, hafta sonu sosyal medyada yayımladığı videoda Meksika'dan ayrıldığını duyuran Anaya, nereye gittiğini açıklamazken 30 yıl hapis cezasına çarptırılmaktan korktuğunu söyledi.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un kazandığı 2018 başkanlık seçimlerinde muhafazakar Ulusal Eylem Partisi'nden aday olan Anaya, suçlamalarla "siyasi bir kan davasının" kurbanı olduğunu iddia etti.

Lopez Obrador ise suçlamaların siyasi bir kan davasından kaynakladığı yönündeki iddiaların "yalan ve asılsız" olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca

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