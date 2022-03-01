Meksika'daki Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etti - Haberler

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Meksika'daki Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etti

AA, Daniel Cardenas - Güncel
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Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler Döviz ve pankartlar taşıyan eylemciler Slogan atan eylemciler Protestodan detaylar MEKSİKO - Meksika'nın başkenti Meksiko'da yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya Büyükelçiliği önünde toplanarak Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler

Döviz ve pankartlar taşıyan eylemciler

Slogan atan eylemciler

Protestodan detaylar

MEKSİKO - Meksika'nın başkenti Meksiko'da yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya Büyükelçiliği önünde toplanarak Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Meksika'daki Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etti

Meksika'daki Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etti

Meksika'daki Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etti

AA / Daniel Cardenas - Güncel

Protesto, Ukrayna, Sonora, Rusya, Güncel, Haberler

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