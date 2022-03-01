Meksika'daki Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarını protesto etti
AA, Daniel Cardenas - Güncel
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Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler Döviz ve pankartlar taşıyan eylemciler Slogan atan eylemciler Protestodan detaylar MEKSİKO - Meksika'nın başkenti Meksiko'da yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya Büyükelçiliği önünde toplanarak Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.
Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler
Döviz ve pankartlar taşıyan eylemciler
Slogan atan eylemciler
Protestodan detaylar
MEKSİKO - Meksika'nın başkenti Meksiko'da yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya Büyükelçiliği önünde toplanarak Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.