Meksika'daki San Rafael Madeni, Sendika ile Aylardır Süren Görüşmelerden Sonra Yeniden Açılıyor
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Meksika'daki San Rafael Madeni, Sendika ile Aylardır Süren Görüşmelerden Sonra Yeniden Açılıyor

Meksika'daki San Rafael Madeni, Sendika ile Aylardır Süren Görüşmelerden Sonra Yeniden Açılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Meksika Ekonomi Bakanlığı Salı günü (Dün) yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde Kanadalı Americas Gold and Silver firması tarafından işletilen San Rafael madeninin, Meksika'daki ana madencilik sendikası ile aylardır süren görüşmelerin ardından yeniden açılacağını bildirdi.

Meksika Ekonomi Bakanlığı Salı günü (Dün) yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde Kanadalı Americas Gold and Silver firması tarafından işletilen San Rafael madeninin, Meksika'daki ana madencilik sendikası ile aylardır süren görüşmelerin ardından yeniden açılacağını bildirdi.

Sinaloa eyaletindeki Cosala kasabasında yeralan San Rafael madeninde ağırlıklı olarak gümüş, çinko ve kurşun çıkarılıyor. Firma geçmişte meydana gelen gasp girişimlerine ek olarak bir yıldan uzun bir süredir yasadışı bir ablukanın hedefinde olduğu yorumunu yaptı.

Başkan Andres Manuel Lopez Obrador, geçen ay gazetecilere, madeni yeniden açmak için yakında bir anlaşmaya varılacağı açıklamasını yapmıştı.

Ekonomi Bakanlığı, ülke yönetimi yetkililerinin anlaşmazlığı sona erdirmek için aylardır görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Taraflar madenin kapalı kalmasına neden olan anlaşmazlığın çözümü konusunda uzlaşıya vardılar" denildi.

Açıklamanın devamında madenin yeniden işletmeye açılmasından önce ülke yönetimi yetkilileri tarafından güvenlik ile sağlığa uygunluk denetimlerinin gerçekleştirileceği bilgisi verildi, ancak denetimlerin ne zaman gerçekleştirileceği belirtilmedi.

Americas Gold and Silver firması ise, açıklama istemine hemen yanıt vermekten kaçındı.

Kaynak: miningweekly

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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