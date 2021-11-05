Meksika'daki Ölüler Günü kutlamalarında gökyüzünde şapkalı kurukafanın belirdiği iddiası - Haberler
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Meksika'daki Ölüler Günü kutlamalarında gökyüzünde şapkalı kurukafanın belirdiği iddiası

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Meksika'daki Ölüler Günü kutlamalarında gökyüzünde şapkalı kurukafanın belirdiği iddiası

Meksika'da Ölüler Günü kutlamalarında gökyüzünde drone kullanılarak şapkalı kurukafa oluşturulduğu iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görselin, üzerinde oynama yapıldığı anlaşıldı. İddialara konu olan görselde Japonya'daki Fuji Dağı'nın yer alıyor. Görselin orjinalinde kuru kafa bulunmuyor.

Meksika'da her yıl 2 Kasım tarihinde Ölüler Günü kutlanıyor. Bu yıl da gerçekleştirilen kutlamalara ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, bazı kullanıcılar kutlama esnasında gökyüzünde şapkalı bir kurukafanın belirdiğini iddia etti.

Meksika'daki Ölüler Günü kutlamalarında gökyüzünde şapkalı kurukafanın belirdiği iddiası

İddiaya konu olan fotoğraf, farklı dillerde çok sayıda paylaşımda yer aldı. Paylaşımlarda fötr şapkalı kurukafa yer alırken, bu görüntünün drone kullanılarak oluşturulduğu iddia ediliyor.

Meksika'daki Ölüler Günü kutlamalarında gökyüzünde şapkalı kurukafanın belirdiği iddiası

MEKSİKA DEĞİL, JAPONYA

Ancak arama motorunda yapılan araştırmalar sonucunda görselin 24 Ekim 2014 tarihinde Koshi Chiba adlı kullanıcı tarafından çekildiği anlaşılıyor. Flickr sitesinde yer alan bu görselin arka planında ise Japonya'daki Fuji Dağı'nın yer aldığı görülüyor. Öte yandan görselin orjinalinde kurukafa aydınlatması da bulunmuyor.

Meksika'daki Ölüler Günü kutlamalarında gökyüzünde şapkalı kurukafanın belirdiği iddiası

Meksika'daki Ölüler Günü kutlamalarında gökyüzünde şapkalı kurukafanın belirdiği iddiası

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"Meksika'daki Ölüler Günü kutlamalarında gökyüzünde şapkalı kurukafanın belirdiği iddiası"
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"Meksika'da Ölüler Günü kutlamalarında gökyüzünde drone kullanılarak şapkalı kurukafa oluşturulduğu iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görselin, üzerinde oynama yapıldığı anlaşıldı. İddialara konu olan görselde Japonya'daki Fuji Dağı'nın yer alıyor. Görselin orjinalinde kuru kafa bulunmuyor."

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