Meksika'daki hastanede oksijen tüplerindeki arıza nedeniyle 3 günde 36 kişi öldü

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede teknik arıza nedeniyle 3 günde 36 hasta hayatını kaybetti.

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede teknik arıza nedeniyle 3 günde 36 hasta hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan habere göre, ülkenin batısında yer alan Michoacan eyaletine bağlı Morelia kentindeki Meksika Sosyal Güvenlik (IMSS) hastanesinde oksijen tüplerinde bozulma tespit edildi.

Tüplerdeki bozulmadan ötürü 3 günde 36 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, hastanenin en yüksek doluluk oranına ulaşması nedeniyle genişletme çalışmalarının yapıldığını, oksijen tüplerindeki arızanın bakım eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ülkede 1 milyon 479 bin 835 kişi Kovid-19'a yakalandı, 129 bin 987 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan