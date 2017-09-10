Meksika'daki Depremde Ölü Sayısı 90'a Yükseldi

Meksika'nın güney açıklarında cuma günü meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 90'a yükseldi.

Meksika'daki Depremde Ölü Sayısı 90'a Yükseldi

Meksika'nın güney açıklarında cuma günü meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 90'a yükseldi.

Kaynak: Dunya.com