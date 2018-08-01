Meksika'da Yolcu Uçağı Düştü: En Az 49 Yaralı (2)

Meksika'nın Durango kentinde, içinde 97 yolcu ve dört mürettebat bulunan bir yolcu uçağı düştü, en az 49 kişi yaralandı.

Meksika yetkililerinden gelen ilk açıklamaya göre kazada can kaybı yaşanmazken, en az 49 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Amerika medyasında yer alan haberlere göre, içinde 97 yolcu bulunan Embrarer 190 tipi 100 koltuk kapasiteli yolcu uçağı Meksika'nın Durango kentindeki Guadalıpe Victoria Uluslararası Havalimanı'ndan kalkıştan çok kısa bir süre düştü. - York