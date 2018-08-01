Meksika'da Yolcu Uçağı Düştü

Meksika'nın Durango eyaletinde bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Olayda çok sayıda yolcu yaralanırken hayatını kaybeden olmadı. Meksika'da Aeromexico Havayollarına ait yolcu uçağı Durango eyaletinde bir yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra havalimanı yakınına düştü. 97 yolcu ve 4 mürettabatı bulunan uçakta hayatını kaybeden olmazken çok sayıda yaralıların olduğu belirtildi. Meksika Durango Eyaleti Valisi Jose Aispuro Twitter hesabından yaptığı açıklamada "kazada ölüm olmadığının doğrulandığını" duyurdu. Meksika'da düşen uçağın Brezilya yapımı orta menzilli 10 yaşında olduğu ve Aeromexico filosuna katılmadan önce diğer iki havayolu şirketinde daha hizmet verdiği belirtildi.

(Hasan Çelik/İHA)